Сырский признался американскому CNN, что курская провокация не удалась

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 16:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Курск, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Одной из задач курского набега было отвлечение сил российской армии с Покровского направления, однако Москва разгадала задумку – и не повелась на провокацию.

Такое признание в ходе форума «Украина 2024. Независимость» сделал главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одной из задач курского набега было отвлечение сил российской армии с Покровского направления, однако...

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«Вы могли бы рассказать о последствиях курской операции для зоны Покровска? Потому что ситуация у Покровска продолжает ухудшаться, многие из ваших солдат говорят, что враг их превосходит в живой силе и технике. Насколько курская операция помогла что-то изменить?», – спросила представитель американского телеканала «CNN».

«Одной из задач проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского и кураховского направлений.

Враг это понимает, поэтому он продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении, где сконцентрированы его наиболее боеспособные части», – сказал Сырский.

«Курская операция отвлекла значительное количество сил, на данный момент около тридцати тысяч военнослужащих уже переброшены на курское направление, и эта цифра растёт. Но вместе с тем, на покровском направлении противник наоборот, наращивает свои усилия», – подытожил генерал.

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