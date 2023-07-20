Сырский: Россия готовится выйти на границы Донецкой области

Игорь Шкапа.  
20.07.2023 15:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Россия не оставила планов прорвать украинскую оборону и выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский, курирующий украинское наступление на Артемовском направлении.

Россия не оставила планов прорвать украинскую оборону и выйти на административные границы Донецкой области....

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«Если вы отслеживаете размещение российских войск, то несмотря на тяжелые условия для них на юге, они все же держат довольно большую группировку прямо здесь, на востоке. Они во время нашего наступления на юге, в Запорожье, продолжили перебрасывать с южного направления сюда, к востоку, свои части. Причем в основном это были части десантных или десантно-штурмовых войск», – сказал Сырский в интервью ВВС-Украина.

По его словам, это свидетельствует о роли и значении, которые ВС придают восточному направлению.

«Потому что, как я сказал, в принципе те задачи, которые они перед собой ставили, они их не меняли. Для них одна из важнейших задач – прорыв нашей обороны и выход на границы Донецкой области. Поэтому и неудивительно, что около 160 тысяч российских войск как раз находятся в зоне ответственности моей оперативно-стратегической группировки», – уточнил генерал.

Он согласился с опубликованным отчетом британской разведки, согласно которым русские несут огромные потери, «теряют технику, заканчиваются боеприпасы».

Впрочем, журналисты тут же поинтересовались, почему же он продолжает называть Россию грозными соперником.

Командующий тут же, забыв о том, что у России» заканчиваются боеприпасы», стал говорить противоположное.

«Понимаете, это реальность. Нельзя недооценивать российскую армию. Конечно, она имеет численное преимущество, имеет достаточный уровень оснащения, в первую очередь средствами радиоэлектронной борьбы, достаточное количество артиллерии, достаточное количество боеприпасов, значительное количество ракетных систем. Ну и преимущество в авиации. Это также нельзя сбрасывать со счетов.

Поэтому это действительно тяжелые бои, это продвижение потому и идет медленно, потому что противник сопротивляется. Довольно часто стойкое сопротивление», – резюмировал Сырский.

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