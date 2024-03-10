«Сырский – самурай. За Зеленского мать родную зарежет» – офицер ВСУ

Уволенный главком ВСУ Валерий Залужный не во всём соглашался с президентом Зеленским, но никогда бы не поднял революцию. Его преемник Александры Сырский со своей самурайской психологией гораздо опаснее на своём посту.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сырский, на самом деле, не предатель. Он – просто верный самурай в худшем виде этого слова. Если его сюзерен станет предателем, то и он станет. Он патриот своей карьеры, что называется. У него меньше предохранителей, чего делать нельзя, сказали делать, значит делать, я же военный человек, руку под козырёк и всё. Один из предохранителей, которым был Залужный, который бы не стал делать некоторые вещи, которые посчитал бы нечестными. Другой вопрос, что он не поднял бы революцию, очевидно, зная Залужного. Он бы отморозился, пропал со связи, ещё что-то, нашёл бы какой-то неактивный метод протеста, но постарался бы не быть соучастником вещей, за которые ему потом будет стыдно вспоминать», – сказал Грин.

От Сырского же, по его словам, можно ждать чего угодно.

«А у Сырского, на мой взгляд, таких комплексов нет. У него самурайская психология, в худшем смысле этого слова. Сказали – сделал. Там, сказали зарезать мать родную – сделал. Я в данном случае сутрировал, применил гиперболу, но это предохранитель, которого уже нет. Но совершенно точно он не будет инициатором чего-то плохого, он просто выполнит, если такая команда поступит. И это настораживает», – предупредил ВСУшник.