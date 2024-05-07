Сырский сдает село за селом – Соскин

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Украина оказалась в очень тяжёлой ситуации и в течение нескольких недель может пасть под натиском российской армии.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас позиции очень плохие. Сырский село за селом сдаёт, вместе с начальником штаба, с Павлюком. Дай бог нашему телёнку Зеленскому волка Путина съесть. Как телёнок может съесть волка, если у нег ничего нет? Тебе ж Боррель прямым текстом сказал: «Если Запад не даёт деньги и оружие Украине, через две недели Украина сдастся». И единства с миром у нас нет. Глобальный Юг полностью на стороне Путина, 9 мая увидите это», – сказал Соскин.