Сырский сожжет в Авдеевке резервы ВСУ – Бортник
Новый главком ВСУ Александр Сырский понимает свою непопулярность в народе.
Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Любой военный кризис, который случится в ближайшее время, общество будет связывать именно с отставкой Залужного. И военные поражения, и потери территорий будут чреваты как минимум политической турбулентностью, даже рисками дестабилизации. Поскольку военные и общество скажут: «Это потому что отставили Залужного».
Более того, мы понимаем, что Сырский приходит на свою должность с отрицательными показателями с точки зрения пиара. То есть, любое негативное событие на фронте будет реставрировать эти истории о нём, которые на него набрасывали в последнее время», – сказал Бортник.
Он уверен, что теперь украинское командование будет держаться за Авдеевку ещё крепче, сжигая там подразделение за подразделением.
«Поэтому для нас Авдеевка превратилась в точку определённого политического экзамена, в точку пресечения интересов, символичность Авдеевки для обеих сторон огромна.
Поэтому я не исключаю, что Украина попытается удержать этот город. В том числе с помощью забрасывания на эту невыгодную территорию, в этот огневой мешок, дополнительных резервов», – подытожил политолог.
Спасибо!
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