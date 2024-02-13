Сырский сожжет в Авдеевке резервы ВСУ – Бортник

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Новый главком ВСУ Александр Сырский понимает свою непопулярность в народе.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый главком ВСУ Александр Сырский понимает свою непопулярность в народе. Об этом в эфире...

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«Любой военный кризис, который случится в ближайшее время, общество будет связывать именно с отставкой Залужного. И военные поражения, и потери территорий будут чреваты как минимум политической турбулентностью, даже рисками дестабилизации. Поскольку военные и общество скажут: «Это потому что отставили Залужного».

Более того, мы понимаем, что Сырский приходит на свою должность с отрицательными показателями с точки зрения пиара. То есть, любое негативное событие на фронте будет реставрировать эти истории о нём, которые на него набрасывали в последнее время», – сказал Бортник.

Он уверен, что теперь украинское командование будет держаться за Авдеевку ещё крепче, сжигая там подразделение за подразделением.

«Поэтому для нас Авдеевка превратилась в точку определённого политического экзамена, в точку пресечения интересов, символичность Авдеевки для обеих сторон огромна.
Поэтому я не исключаю, что Украина попытается удержать этот город. В том числе с помощью забрасывания на эту невыгодную территорию, в этот огневой мешок, дополнительных резервов», – подытожил политолог.

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