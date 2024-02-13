Сырский сожжет в Авдеевке резервы ВСУ – Бортник

Новый главком ВСУ Александр Сырский понимает свою непопулярность в народе.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Любой военный кризис, который случится в ближайшее время, общество будет связывать именно с отставкой Залужного. И военные поражения, и потери территорий будут чреваты как минимум политической турбулентностью, даже рисками дестабилизации. Поскольку военные и общество скажут: «Это потому что отставили Залужного».

Более того, мы понимаем, что Сырский приходит на свою должность с отрицательными показателями с точки зрения пиара. То есть, любое негативное событие на фронте будет реставрировать эти истории о нём, которые на него набрасывали в последнее время», – сказал Бортник.