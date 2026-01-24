Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главком ВСУ пообещал, что в 2026 году Украина начнёт новое массивное наступление. Однако, если изучить хронологию СВО, становится ясным, что с каждым годом операции ВСУ выглядят всё «бледнее».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он неоднократно повторял, что, находясь в обороне, выиграть всю кампанию невозможно. Но откуда средства, откуда резервы? Мы можем оценить масштаб наступления украинской армии, начиная с 22 года. Крупная операция в Харьковской области, которая привела к серьезным изменениям на фронте, потере [Россией] большой части территории. Второе – это уход российской армии с плацдарма на западном берегу Днепра, оставление Херсона. Хотя в большей степени это было решение самого российского командования. Далее – неудачное контрнаступление лета 23 года, где очень большие силы были сформированы для наступления. Украина позволяла себе формировать прямо десятками новые бригады. НАТО и США поставляли технику столько, сколько надо. Дальше начинается перелом, и следующее наступление имеет намного меньший масштаб – это захват плацдарма в Курской области. И, наконец, все это заканчивается контратакой под Купянском, которая осенью прошлого года началась, она совсем уже по масштабам сократилась», – сказал Ширяев.