Сырский vs Залужный: крысиные разборки под ковром

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Новости Украины

Последние два месяца в украинских СМИ проводится активная кампания по возвеличиванию ранее неприметного генерала ВСУ Александра Сырского в ущерб популярному среди рагулей и нациков «главнокомандувача» Залужного.

По версии украинской прессы, Сырский – и корифей военной науки, и «защитник Киева, изгнавший клятых москалей из предместий столицы Украины», и «организатор разгромного контрнаступа на харьковском направлении». Отдельные украинские «эксперты» в пропагандистском угаре называют Сырского «лучшим генералом Европы, сравнимым разве что с Де Голлем».

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Небольшая справка.

Александр Сырский, генерал-полковник ВСУ, родился в 1965 году в селе Новинки, Владимирской области, РСФСР. В украинских источниках указано, что «лучший генерал Европы» в 1982 году закончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, что, по-видимому, является ошибкой, поскольку в том году будущий «корифей» если что и мог закончить, то ПТУ или среднюю школу.

Отмечается, что уровень владения украинским языком Сырского – «как у Азарова», однако это обстоятельство, как и место рождения, и учёба в МВОКУ, слишком сильно не выпячивается, в отличие от Залужного, который в советских военных училищах не учился, а является продуктом «незалежной военной мысли».

Поговаривают также, что в России у Сырского осталась многочисленная родня, но эта тема вообще не афишируется в украинской прессе, хотя, не исключено, что «москализм» Сырского в один не очень прекрасный день может выйти ему боком.

Судя по развитию военной карьеры Сырского в ВСУ, сей деятель, определённо, входит в список бывших советских офицеров, без колебаний подмахнувших лист лояльности «с москалями воевать будешь?», который, в 1992 году массово подсовывали военнослужащим внезапно охваченные «свидомостью» командиры частей и соединений, дислоцированных на Украине.

Как украинские, так и западные издания, не скупятся на похвалы Сырскому и не скрывают, что он является креатурой, ставленником и проводником политики НАТО в ВСУ.

Правда, злые языки, утверждающие, что хорошо знали генерала на ранней стадии войны в Донбассе, называют Сырского «котловым генералом», считая его виновником больших потерь ВСУ и нацбатов в Дебальцевском котле.

Как бы там ни было, а «варка укропа» под Дебальцево только укрепила позиции Сырского в ВСУ, принесла ему орденок Богдана Хмельницкого III степени и, впоследствии, должность командующего «АТО/ООС». В настоящий момент «украинский Де Голль» занимает должность командующего сухопутными войсками ВСУ и считается фаворитом Зеленского на смену Залужному.

Добавим от себя, что никаким «спасителем Киева» и «организатором победного контрнаступа на изюмском направлении» Сырский вряд ли является. Как известно, отвод российских войск в Донбасс был обусловлен Стамбульскими соглашениями, которые вскоре сорвало кубло Зеленского.

Что касается «изюмского контрнаступа», то спланировать подобную операцию для ВСУ равносильно прыжку выше головы: нет соответствующей уровню штабной культуры, нет средств космической разведки и прочих необходимых составляющих. Без прямого участия натовских штабов и военнослужащих эта операция имела все шансы закончиться тем, чем и раньше: попаданием в котёл и полным разгромом.

В данном случае всё упирается не в полководческие таланты отдельных генералов, а в систему военного строительства, которая на Украине давно сведена к попугайскому копированию натовских стандартов и зацикливанию на «вторичных половых».

К примеру, вот как отзывается о талантах Сырского источник в СБУ. Оказывается, генерал попал под наблюдение «безпеки» задолго до внезапно обрушившихся на него лавров, а, конкретно, ещё лет 10 или 11 назад:

Он отвечал за связь с НАТО. Но в то же время Сырский значительное время проводил за компьютером. На экране монитора у него практически никогда не закрывались российские социальные сети, особенно «Мой мир», в которых генерал вел интенсивную переписку с женщинами, в том числе, возможно, и с россиянками. В какой-то момент на него донесли, поскольку офицеров штаба это раздражало. СБУ несколько раз начинала служебную проверку в адрес Сырского по факту недостаточного обеспечения секретности, но каждый раз нарушений не находили, и дела закрывали. Его виртуальные романы сочли не наносящими ущерба национальной безопасности.

Украинские источники не скрывают, что Зеленский и его банда видят в «варлорде» Залужном смертельную угрозу выживания политического режима, поскольку, мол, Залужный, имеющий серьёзные связи в Брюсселе и Пентагоне, жёстко придерживается заданных Западов сценариев, тогда как толпа клоунов на Банковой давно выступает хвостом, который пытается вилять собакой.

По неподтверждённым, но упорно распространяемым слухам, Офис президента Украины опасается прямого устранения Залужного, но не оставляет попыток склонить его к уходу с поста главнокомандующего ВСУ с переходом на тихую и непыльную должность генштабиста без особых обязанностей. Цена вопроса – $10 млн в криптовалюте.

Залужный, в свою очередь, не только отказался брать хабар и принять синекуру, но и настучал заокеанским кураторам. В результате, главу ОПУ Ермака экстренно вызвала на ковёр послиха США в Киеве Бриджит Бринк, строго-настрого запретив клоунам трогать «главнокомандувача».

Надо полагать, что Сырского, обязанного Зеле взлётом, новой должностью и информационной накачкой, банда хипстеров считает прикормленным с ладони генералом, который не станет гнать взашей «владу» на Банковой по первому свистку из Вашингтона в случае опалы.

Судя по недавно опубликованному в украинских ТГ-каналах скану приказа Залужного о проведении аудита в сухопутных войсках, главком ВСУ не слишком уверен за свои позиции в Киеве, ревнует Сырского к славе «спасителя Украины» и всерьёз опасается, что отмороженные сидельцы на Банковой перейдут от интриг к более серьёзным действиям.

Поводом для объявления аудита стало официальное обращение одного из «захысныков» ВСУ, в котором он требует обратить внимание на нецелевые расходы генералитета во время «русско-украинской войны»:

«Я патриот Украины. В ВСУ с 2011 года, участник АТО и ООС. С февраля на фронте войны с русскими оккупантами. Но пока мы сражаемся, наши начальники с большими звездами делят деньги и ведут борьбу за них так, что война с Россией рядом просто не стояла».

Маловероятно, что подковёрная схватка двух натовских шакалов за матчасть и тушёнку приведут к падению одной из грызущихся сторон – слишком крепко и уверенно их держат за фаберже американские кураторы, хотя и исключать эту возможность нельзя, учитывая кадровое и интеллектуальное днище, достигнутое всеми ветвями украинской «влады».

В любом случае, для нашего дела, для хода спецоперации, выгодно, чтобы бандеровские крысы грызлись за что угодно, взаимно ослабляя друг дружку и заставляя Вашингтон окончательно разочароваться в «проекте Украина», чтобы спустить его в унитаз по афганскому сценарию.