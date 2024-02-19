Сырского назначили, чтобы он добился «перемог» любой ценой – Риттер

Вадим Москаленко.  
19.02.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Владимир Зеленский специально назначил Александра Сырского главкомом ВСУ, чтобы тот мясными штурмами добился хоть каких-то «успехов».

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский специально назначил Александра Сырского главкомом ВСУ, чтобы тот мясными штурмами добился хоть...

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«Если бы украинцы смогли быстро мобилизовать 500 тысяч человек, быстро их обучить – такого рода новый агрессивный контрнаступ мог бы нанести потери русским. Русские не хотят терять много людей.

Они с удовольствием участвуют в войне на истощение, но война на истощение в стиле Сырского, в которой он стабилизирует линию фронта и возможно даже немного оттеснит русских назад, что приведёт к политическим победам украинцев», – сказал Риттер.

«Это то, на что надеется Зеленский – политическая победа. Ему нужен Сырский, чтобы начать одну из своих смертоносных контратак, потерять десятки тысяч украинцев, но вытеснить русских из какой-то деревни, одержать пропагандистскую победу, которую затем он сможет использовать для продвижения концепции продолжения войны: «Видите, мы можем выигрывать, если нам дадут денег».

Именно этого он хочет от Сырского – иллюзии победы», – подытожил эксперт.

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