Владимир Зеленский специально назначил Александра Сырского главкомом ВСУ, чтобы тот мясными штурмами добился хоть каких-то «успехов».

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы украинцы смогли быстро мобилизовать 500 тысяч человек, быстро их обучить – такого рода новый агрессивный контрнаступ мог бы нанести потери русским. Русские не хотят терять много людей.

Они с удовольствием участвуют в войне на истощение, но война на истощение в стиле Сырского, в которой он стабилизирует линию фронта и возможно даже немного оттеснит русских назад, что приведёт к политическим победам украинцев», – сказал Риттер.