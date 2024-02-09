Сырского ненавидят в войсках – предатель Швец

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 10:59
  (Мск) , Сырского ненавидят в войсках - ШвецКиев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские солдаты ненавидят нового главкома ВСУ Александра Сырского, считая его мясником, который не считается с жизнями военных.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты ненавидят нового главкома ВСУ Александра Сырского, считая его мясником, который не считается...

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По информации Швеца, рейтинг и доверие к Сырскому в войсках обратно пропорционален доверию к уволенному накануне главкому Валерию Залужному.

«Что касается Сырского, об этом пишет и «Экономист» открыто, это человек, который ненавидим в ВСУ. Это не может быть секретом для того же Зеленского и Ермака. Его ненавидят солдаты, называя его мясником, который бросает массы людей в пекло, не считаясь с затратами – надо это делать, не надо и так далее. Я получаю множество сообщений прямо с поля боя от солдат ВСУ», – утверждает Швец.

«Ситуация очень напряженная, большое недовольство этим же Сырским, как совершенно бесчеловечным командиром. Но не то, что человечность или бесчеловечность, это, может быть, неприменимо к командующему во время войны – тут надо решать вопросы, а не проявлять сентиментальность.

Но бессмысленность бесчеловечности, вот в чем вопрос. Насколько уважали Залужного, а это – великое дело в армии любого государства, – настолько ненавидят Сырского. И вряд ли это укрепит авторитет Зеленского и Ермака в ВСУ», – заявил Швец.

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