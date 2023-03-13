«Сырскому в Бахмуте пригодится опыт Дебальцевского котла» – Соскин

Вадим Москаленко .  
13.03.2023 22:31
  (Мск) , Киев
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В новостях о том, что ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) продолжают держать коридор в несколько километров, едва ли можно назвать ободряющими на фоне того, что полноценных поставок вооружений со стороны Запада так и нет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В новостях о том, что ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) продолжают держать коридор в несколько...

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«Коридор там, в Бахмуте, есть, держит его Сырский – небольшой, 5-6 километров, а если замкнут коридор? Оказывается, Сырский руководил операцией в Дебальцево, там «котёл» был, еле наши успели выскочить. Научился ли он уму-разуму после Дебальцева и прочего? Вроде, научился. А может, не научился, никто же не знает, как это всё происходит», – рассуждал он.

«А Залужный сказал, что надо ему хотя бы несколько сотен танков, БТР, БМП и прочего. А на сегодняшний день это есть? Ничего нет. А Запад дал? Смотрите, про ракеты и снаряды на 300 км вообще все молчат, как будто им рты позашивали. Хотя это является основополагающим. Потому что, если не даёте самолёты, если нет того и того, то нужно хотя бы чтобы на 300 км можно было бить. Дали? Не дали. Дадут? Вопрос большой. А своего нету», – резюмировал Соскин.

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