Сытая жизнь в ЕС заканчивается: борьба холодильника и телевизора выходит на финиш

Пока по ТВ еврочиновники уверяют в том, что все хорошо, даже в «локомотиве» экономики ЕС – Германии, нарастает экономический кризис и инфляция.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2% роста при инфляции в 10%, это значит, что мы упали на 8%. Инфляция в Европейском союзе и конкретно в Германии заставляет крупные фирмы резать на корню большие инфраструктурные проекты. Любой гражданин и житель этой страны может очень легко это проверить на своем опыте. Вот хотите вы построить гараж, сарай или дом – попробуйте поднять оферты, которые вам давали строительные фирмы год назад и попросите свежую оферту. Вы увидите, что между двумя этими офертами будет разница в цене, которая будет доходить до 40%», – сказал эксперт.

«Возьмите одну купюру в 100 евро и сходите за продуктами год назад и сейчас. И вы по весу этих продуктовых пакетов сразу определите, что на 100 евро вы покупаете в этом году значительно меньше продуктов… У пенсионерки, коренной жительницы Берлина, которая работала всю жизнь и которая сейчас живет на пенсию, у нее остается 50 евроцентов в день на еду.

Это, чтобы вы понимали, как выросла коммуналка, как выросли те деньги, которые нужно платить за жилье, как выросли другие траты, в том числе на лекарства, на медицинскую страховку, как выросло в цене все. А пенсия, если была индексирована на жалкие 1,5%, выросла несоответственно меньше…

А в телевизоре министр экономики Германии говорит, что все хорошо. Вот так уже обострились противоречия в реальном мире и том виртуальном мире, в который они пытаются нас затянуть. Прямая борьба холодильника и телевизора выходит в решающую фазу, в так называемый эндшпиль. Скоро будет интересно», – заявил Песке.