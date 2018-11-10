Сытый Киев не хочет на войну

10.11.2018, Киев, Игорь Петров

Причины провальных показателей призыва в армию в Киеве – плохая работа военкоматов и нежелание жителей столицы попасть в зону боевых действий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя данные главы Киевского военного комиссариата Сергея Клявлина о том, что явка призывников по состоянию на 5 ноября составила всего 8%, от призыва уклоняются более 23400 человек.

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«Призыв в разных регионах идет по-разному. В некоторых областях он в целом выполняется, а в таких городах, как Киев, – показатели низкие. Это зависит от качества работы военкоматов. Многие люди боятся, что могут попасть в зону боевых действий. Престижность службы в армии сегодня невысока. Все это, прежде всего риск попасть в зону боевых действий и невысокий престиж службы в вооруженных силах, и обуславливают такой низкий результат призывной кампании», – сказал Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2014 году участници нацбатов, воевавших в Донбассе в составе сил АТО, признавались, что были шокированы происходящим в тылу. Они ожидали широкой поддержки от населения и власти ситуацией на востоке, а столкнулись с полным безразличием.

«Вообще было даже обидно, когда там ты стоишь, исполняешь долг, а, приехав сюда, видишь как тут крутые автомобили ездят, дискотеки, праздники, салюты», – говорил боец 12-го батальона территориальной обороны Дмитрий Приймаченко.