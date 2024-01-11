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Толпа украинских националистов собралась в центре Киева на Майдане, где проходила церемония прощания с бывшим боевиком Евромайдана, а впоследствии участника карательной операции (в рядах экстремистского «Правого сектора») Максима Кривцова. Три дня назад стало известно, что он денацифицирован в зоне СВО.

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Украинские СМИ представляют 33-летнего Кривцова как «известного поэта». Тиражируется его последний стих, где автор пишет о себе как об уже погибшем, чьи останки съедят собаки и кошки, а оторванные конечности «прорастут фиалками».

Кривцов родился в Ровно на Западной Украине, потом переехал в Киев. В одном из интервью он признавался, что после участия в т.н. АТО на Донбассе, вернувшись в мирный Киев, мечтал о войне, о чем пожалел в день начала СВО.

«У меня была одна ужасная мечта, мне это часто снилось: ходить по Киеву с автоматом, ждать свою станцию метро с оружием на коленях. Я из тех ужасных людей, которые говорили, что нужно, чтобы война перенеслась на улицы, как пожар. Чтобы другие тоже поняли, что происходит. Утром 24 февраля я очень пожалел об этих мыслях», – кликушествовал евромайдановский боевик.