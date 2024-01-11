Сюда бы «Калибром»: На майдане собралась толпа хоронить «правосека»

Михаил Рябов.  
11.01.2024 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Денацификация, Дзен, Киев, Украина


Толпа украинских националистов собралась в центре Киева на Майдане, где проходила церемония прощания с бывшим боевиком Евромайдана, а впоследствии участника карательной операции (в рядах экстремистского «Правого сектора») Максима Кривцова. Три дня назад стало известно, что он денацифицирован в зоне СВО.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Украинские СМИ представляют 33-летнего Кривцова как «известного поэта». Тиражируется его последний стих, где автор пишет о себе как об уже погибшем, чьи останки съедят собаки и кошки, а оторванные конечности «прорастут фиалками».

Кривцов родился в Ровно на Западной Украине, потом переехал в Киев. В одном из интервью он признавался, что после участия в т.н. АТО на Донбассе, вернувшись в мирный Киев, мечтал о войне, о чем пожалел в день начала СВО.

«У меня была одна ужасная мечта, мне это часто снилось: ходить по Киеву с автоматом, ждать свою станцию метро с оружием на коленях. Я из тех ужасных людей, которые говорили, что нужно, чтобы война перенеслась на улицы, как пожар. Чтобы другие тоже поняли, что происходит. Утром 24 февраля я очень пожалел об этих мыслях», – кликушествовал евромайдановский боевик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть