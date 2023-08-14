«Сюда прошли оккупанты»: в Молдове снова осквернили памятник советским воинам

Алексей Логофет.  
14.08.2023 08:59
  (Мск) , Кишинев
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Вандализм, Дзен, Молдова, Нацизм


Вандалы в очередной раз осквернили памятник, установленный в честь советских воинов вблизи села Корпач Единецкого района.

Жёлтой краской на постамент нанесена надпись на румынском языке: «Pe aici au trecut ocupanţii» («Сюда прошли оккупанты»).

Вандалы в очередной раз осквернили памятник, установленный в честь советских воинов вблизи села Корпач...

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Кроме того, на монументе также был намалёван символ фашистской румынский группировки «Железная гвардия», действовавшей в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии.

Об этом в своём канале «Солдат Победы» сообщил активист поискового движения Молдовы, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Памятник в селе Корпач был установлен в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. За последние 10 лет он пять раз подвергался атакам вандалов – памятник обливали краской, крушили гранитную плиту. Виновные не были найдены ни в одном из случаев.

«Пока самый сопливый молодой депутат Синкевич готовит нас к «примирению», пока его коллега «смотрящая от русофонов» внучка ветерана Великой Отечественной войны депутатка Давидович предлагает перенести День Победы с 9 на 8 мая, пока генерал Чернауцану красуется генеральскими погонами, заработанными в нелегкой борьбе с Георгиевской ленточкой и бабушками на протестах, в Молдове продолжают осквернять памятники героям Красной армии.

Памятник десантникам у села Корпач выдержал уже несколько атак вандалов, крайне прямолинейных и схожих по способу исполнения. Где доблестная полиция, где всемогущие спецслужбы, где хоть один найденный и привлеченный к ответственности подонок? Верные заветам дедушки Адольфа, все они освободились от «химеры, названной совестью». Одни призывают стереть из народной памяти Победу, вторые бессовестно паскудят памятники, третьи молча за этим наблюдают», – написал Петрович в канале «Солдат Победы».

«ПолитНавигатор» будет наблюдать за реакцией оппозиционных политических партий Молдовы на этот инцидент.

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