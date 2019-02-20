Сюмар рассказала, как останавливала русские танки, закрывая российские телеканалы

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Закрыть российские телеканалы, которые открывали дорогу русским пушкам и танкам, было одной из основных задач 2014 года.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявила глава парламентского комитета по свободе слова, украинская пропагандистка Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 февраля пять лет назад в те дни, когда расстреливали «небесную сотню», Россия уже начала оккупацию украинского Крыма. Я хочу напомнить, что пять лет назад, когда украинский Крым уже был оккупирован, на территории Украины работали российские пропагандистские телеканалы, которые царили в сознании людей и фактически открывали дорогу русским пушкам и танкам, они господствовали над разумом.

Мы стали перед огромным вызовом, перед которым европейские страны не стояли уже много десятилетий. Нам нужно было формировать ответ на эти вызовы и в первую очередь – в информационной сфере. Мы поставили себе задачу закрыть российские пропагандистские каналы. Мы получали десятки обращений европейских культур, которые говорили: «Этого нельзя делать, это не демократично». Я очень рада, что мы это сделали максимально быстро и максимально законно, через суд», – заявила Сюмар.

«Фактически это остановило разжигание межнациональной вражды, которое тут происходило, благодаря этим телеканалам. И я рада, что сегодня страны Европы приходят к тем же выводам и делают очень похожие вещи у себя», – добавила пропагандистка.