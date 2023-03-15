«Сюрприз-сюрприз»: глава Евробанка назвала страны, больше всего пострадавшие от антироссийских санкций

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Страны Балтии больше всех в Европе пострадали от введения санкция против России.

Об этом глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ей от лица президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на мои цифры по инфляции, которые являются моим барометром, то это страны, которые ближе всего к России. Сюрприз-сюрприз. Например, страны Балтии пострадали от огромного экономического шока, потому что они были торговыми партнерами, и с ними связан политический риск. Это те страны, где показатели самые плохие», – сказала Лагард.

Кроме того, она назвала Грецию и Италию как пострадавших.

Евробанкирша считает, что политики «должны придумать», как дальше усиливать санкции. В частности США, Канада и Австралия могли бы повлиять на тех в Европе, кто сомневается, а на Турцию могла бы надавить НАТО, считает она.