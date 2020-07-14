«Сюрпрызав ня будзе»: главные конкуренты Лукашенко выбыли из гонки

14.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская ЦИК отказала в регистрации главным конкурентам Александра Лукашенко – экс-банкиру Виктору Бабарико и бывшему директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судьба Цепкало была понятна заранее, поскольку ЦИК признала недействительными большую часть (85 из 160 тысяч) подписей, собранных в его поддержку.

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А вот у Бабарико сохранялся шанс быть зарегистрированным, даже несмотря на то, что он уже почти месяц находится в СИЗО – с точки зрения белорусского законодательства, это не повод отказывать в кандидатстве. ЦИК забраковала 200 тыс подписей, собранных в его поддержку, но 165 тыс пришлось оставить.

Эксперты предполагали, что власть постарается избавиться от Бабарико, вынеся ему судебный приговор. Экс-председатель правления российского «Белгазпромбанка» подозревается в совершении ряда экономических преступлений. Однако то ли судебный процесс, в котором фигурируют сложные финансовые схемы, невозможно провести до даты выборов 9 августа, то ли сажать по-настоящему «ставленника «Газпрома» (по версии президента Лукашенко) никто не собирается, но ЦИК нашла другое решение поставленной задачи.

На заседании было заслушано письмо Комитета госконтроля, который возбуждал уголовное дело против Бабарико. В нем сообщалось о собственности экс-банкира в офшорах и выводе средств на Кипр, в Литву, в Латвию. ЦИК сочла материалы следствия достаточным основанием для признания до решения суда декларации кандидата о доходах и не зарегистрировала Бабарико.

Были вопросы и к декларации жены мятежного белорусского блогера Светланы Тихоновской. В качестве собственности ее мужа Сергея не был указан дом в Гродно. Светлана пояснила, что не смогла уточнить судьбу этой недвижимости, поскольку супруг содержался в карцере СИЗО.

Неожиданно ЦИК проявила снисходительность и зарегистрировала самого мятежного кандидата. Дело в том, что не только Светлана, но и ее муж, когда пытался подать заявку на участие в кампании (ему отказали из-за нахождения в СИЗО), не собирались руководить Белоруссией. Блогер откровенно заявлял, что его целью является свержение Александра Лукашенко через Майдан, который в Белоруссии называется Площей.

Вопрос о Майдане-Площе может быть поставлен уже сегодня. Отказ в регистрации Бабарико наглядно продемонстрировал, что переиграть белорусскую систему невозможно. Экс-банкир не верил, что ЦИК сможет забраковать подписи, если их будет много, использовал свои ресурсы и финансы, чтобы легально пройти на выборы, однако против него задействовали репрессивный аппарат.

Штаб Бабарико даст пресс-конференцию сегодня в 16.00. Но безотносительно того, призовет ли он людей на протест, это уже делают анонимные телеграм-каналы. Самый популярный из них «Nextа» запустил опрос о том, готовы ли белорусы выйти сегодня в 19.00. Положительно ответили 60% из 70 тыс проголосовавших. Наивно было бы отвергать возможность накруток с целью манипуляций, но и мотивирующей функции таких «голосовалок» отрицать нельзя.

Если оперативно развернуть Майдан-Площу не удастся, его перенесут на традиционный для подобных мероприятий срок – следующий день после выборов. Проблема в том, что сегодня власть убила традиционный мотив всех цветных революций – украденную победу – сняв основных конкурентов действующего президента.

Возможно, оппозиция решит сгруппировать силы для поддержки любого из зарегистрированных кандидатов. Самой подходящей для этой цели фигурой видится домохозяйка Тихановская. Но сегодня была сделана еще одна заявка на роль технического лидера Майдана. Допущенный ЦИК кандидат-спойлер Андрей Дмитриев неожиданно призвал власти «отпустить политзаключенных», а председателя ЦИК Лидию Ермошину – забрать свое заявление на Тихановского (чиновница обвиняет блогера в угрозах). В зале раздались жидкие аплодисменты.