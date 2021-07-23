23.07.2021, Киев, Юрий Коваленко

Новости Украины

В мире формируется трансатлантический консорциум, который формируют Германия и США при участии РФ и без Украины.

Об этом в эфире одесского YouTube-канала «Медиа-Информ» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобные договорённости, которые сейчас формируют новое распределение сил в международном геополитическом пространстве, напоминают мне Мюнхен 1938 года. Или ещё хуже – постверсальскую систему после 1919 года, когда украинские территории были разделены между странами-соседями. Тогда был подписан Рижский мир, где наши тогдашние наибольшие союзники – Польша, молодая Речь Посполитая, сдали нас как стеклотару или металлолом, подписав без нас договор с Советской Россией», – возмущается наци.

«И то, что такие переговоры были секретными, что украинское руководство никто не ставит об этом в известность, а содержание договорённостей оставались местом для спекуляций, свидетельствует о том, что наши иллюзии о нашем месте и роли в международных отношениях были в большой мере завуалированы оптимизмом, у которого не было никакого основания», – заявил Михальчишин.

«То, что сегодня известно из иностранных СМИ, из которых мы вынуждены черпать обрывки фактов, прогнозов и оценок, оно не то что не добавляет оптимизма, но и создаёт впечатление, что мы находимся в сюрреалистическом кошмаре Сальвадора Дали или в абсурдном романе Франца Кафки», – негодует праворадикал.

«Цена вопроса – какой-то миллиард евроинвестиций в украинскую экономику на мифическое энергосбережение и новые источники энергии. Я хотел бы напомнить, что, по оценками наших специалистов по альтернативной энергетике, чтобы перенастроить нашу промышленность и топливно-энергетический комплекс на эти новые «зелёные» виды электроэнергии, минимальная сумма таких инвестиций должна была составлять 50 миллиардов евро. Разумеется, сейчас и речи нет о таких деньгах в этом трансатлантическом консорциуме, который формируют Германия и США за нашими спинами. Конечно, в этом случае возникает вопрос третьей вершины этого треугольника – это РФ», – сказал экс-СБУшник.

Подводя итог, он констатировал, что сейчас формируется новый мировой порядок за счёт Украины и вопреки её интересам.

«У нас остаётся три года транзита. Нам нужно уже применять не то что пожарные методы, а это уже мне напоминает реанимацию пострадавших после тяжёлой катастрофы», – добавил Михальчишин.