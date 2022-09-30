Сюжет из Красного Лимана: Город не отрезан от снабжения. Линия обороны не прорвана
Гарнизон Красного Лимана, обороняющий город от украинских подразделений, не отрезан от снабжения.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете, опубликованном НМ ДНР.
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«Населенный пункт Красный Лиман. Дорога жизни, конечно, находится под огнем противника, но проехать по ней можно. Собственно говоря, гарнизон в городе не отрезан от снабжения. Местные жители прячутся по подвалам и укрытиям. Можно очень редко встретить прохожих. Город под постоянным обстрелом», – рассказал военкор НМ ДНР Павел Фоменко
Он говорит, что «защитники города не унывают и, со слов коменданта, все под полным контролем». При этом военкор добавляет, что «ситуация очень тяжелая».
В свою очередь замкомандира комендантского полка с позывным «Охотник» призывает не паниковать.
«Мы находимся в Красном Лимане. Ваш оператор сейчас выйдет, покажет администрацию. Здесь находятся войска, если комендатура на месте. Линия обороны у нас не прорвана, кто бы чего ни говорил. Город стоит, войска держатся, боевой дух у нас выше планки, как с первых дней войны. Никто здесь паническим настроениям не поддается», – сказал «Охотник».
Сумел проехать в Красный Лиман и военкор Александр Сладков. По его словам, непосредственно в городе он не нашел российских подразделений, но добавляет:
«Наверное, они есть».
Также признается, что его удивили военные ЛНР и ДНР, которые держатся очень достойно, но отмечает, что им нужна помощь.
Пообщался с военными, связанными с Красным Лиманом, журналист Александр Чаленко.
«Говорят, что силы для контрудара по украинской группировке, наступающей на Красный Лиман, есть. Если не ударят, то тогда надо делать выводы относительно руководства МО. В общем, есть только два выхода: либо гибель бойцов из Союза добровольцев Донбасса, либо наше контрнаступление. Третьего варианта нет», – считает Чаленко
А перешедший в 2014-м на сторону восставшего Донбассе депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Олег Царев говорит, что Красный Лиман в тактическом окружении.
«Еще немного, и будет в полном. Сейчас надо решать или деблокировать его, или пытаться вывести из него наши подразделения. Решение надо принимать прямо сейчас или будет поздно. Вопрос деблокирования будет связан с потерями. Наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Я хочу сказать, что целесообразнее было своевременно усилить фланги, на это был месяц, чем сейчас отбивать уже занятые врагом населенные пункты.
Оставить Лиман — это очередная потеря территории, причем после Лимана под удар попадет крупная агломерация —Северодонецк и Лисичанск. Потеря крупного населенного пункта в день подписания договоров о присоединении новых территорий к России и связанных с этим гуляний — не лучший подарок к празднику от нашего Министерства обороны», – пишет Царев.
Спасибо!
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