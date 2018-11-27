27.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Одесса, Приднестровье, Россия, Украина
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Сжалось очко: Климкин вангует расчленение Украины

Россия готовит отсечение Украины от морского побережья – операция начнется с возвращения в состав ДНР Мариуполя, далее последует весь юг вплоть до границы с Приднестровьем.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник заявил, что предвещал и «захват» Крыма русскими, но тогда «западные партнеры» округляли глаза и не верили украинскому дипломату.

«Я помню, как на консультациях я объяснял нашим партнерам, что у России есть планы относительно захвата Крыма. На меня все так смотрели, говорят: «Ну, Павел, это же несерьезно».

А теперь не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то супер разведчиком, чтобы понять, что у России есть планы относительно и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитарных и немилитарных действий у России есть планы и относительно всего юга до Приднестровья, и относительно расчленения Украины», – заявил Климкин.

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