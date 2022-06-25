Сжечь мосты в Россию: чем расплатится Молдова за брюссельский аванс

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Молдове предоставили европерспективу. В стране сейчас у многих праздничное настроение, власти выступают с торжественными речами о реальной возможности войти в семью европейских народов, однако праздник вскоре сменится буднями.

Страна к получению статуса кандидата на вступление в ЕС, по сути, не готова, уже идут дискуссии о том, чем обернется для РМ настойчивое стремление руководства выбить этот статус в ускоренном порядке, на фоне военных действий на Украине.

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О значении символического кандидатства для Молдовы и дальнейшем пути страны после его получения по просьбе ПолитНавигатора рассуждают эксперты.

Александр Кориненко, политолог, Кишинев:

– Для населения Республики Молдова статус кандидата в ЕС не будет означать ничего. Наша жизнь никак не изменится. Правящая партия, в свою очередь, презентует это как большое достижение – может, самое большое внешнеполитическое достижение за весь свой период правления. Этим информационным шумом они попытаются заглушить роптание населения по поводу высоких цен на коммунальные услуги и роста инфляции.

Европейцы надеются, что этот статус в первую очередь даст молдавским властям импульс к проведению реформ, но сами понимают, что предоставляют его «по блату», и если бы не военный конфликт в Украине, то Кишинев еще долго бы дожидался статуса кандидата.

Затем Молдову должны пригласить к переговорам, а как показывает практика, это происходит через 10-15 лет после получения кандидатства, в нашем же случае речь может идти и о более поздних сроках. Оптимизма не добавляет и то, что Турция, к примеру, обладает статусом кандидата на вступление в ЕС с 1987 года. Так что это недолгий козырь в руках молдавского правительства.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития, Москва – Тирасполь:

– Кандидатство в ЕС – фальстарт, который может очень дорого обойтись правящему в Молдове режиму. Статус кандидата – это, с одной стороны формальность, а с другой – необходимый этап процесса евроинтеграции, который с технической точки зрения гораздо более значим, чем все предыдущие достижения молдавских властей на этом пути.

По сути, мы прямо сейчас увидели главное достижение команды PAS за всю их нынешнюю каденцию, новых столь пропагандистки значимых успехов больше не последует.

Для Кишинева было бы идеально обрести этот статус незадолго до очередных выборов, по меньшей мере, в 2023 году. Но логика геополитических процессов в нашем регионе не позволяет Западу ждать. Молдова оказалась в числе кандидатов исключительно из-за украинской ситуации.

Большое внешнеполитическое достижение оказалось необходимо Киеву прямо сейчас, поскольку прямо сейчас происходит обрушение фронта на Донбассе. Нужно яркое событие, которое отодвинет военную неудачу на второй план и сохранит устойчивость украинского общества для продолжения войны.

Если Украина становится кандидатом, то и Молдова должна была получить этот статус в силу своей географии. Сейчас Кишинев будет по максимуму выжимать информационные дивиденды из этого события. Но его инерция будет недолгой. К началу следующего года положение правящей команды станет критическим. Новых козырей, которые позволят PAS сохранить свою легитимность до новых выборов, уже нет.

Это опасная ситуация, которая на фоне милитаризации Молдовы Западом может подвести Кишинев к самым рискованным сценариям.

Андрей Сафонов, политолог, Тирасполь:

– Для Молдовы статус кандидата на вступление в ЕС означает то, что ее будут превращать во враждебное России государство с целью:

а) вовлечь в военное противостояние с Москвой, возможно, для развязывания новой войны на Днестре и «растягивания» российских сил;

б) присоединить Молдову к антироссийским санкциям и быстрее оторвать Молдову от СНГ;

в) навязать Молдове западный дорогой газ и повязать ее бременем неизбежных кредитов и займов, которые Молдове в условиях отрыва от российского рынка и дальнейшего падения любого производства понадобятся;

г) зачистить Молдову от лояльных России и евразийскому интеграционному проекту политических и общественных сил, а также отдельных деятелей, а после этого установить в РМ жесткий националистический антироссийский режим;

д) задушить Приднестровье теми или иными способами, не исключая военный;

е) разрушить Приднестровье изнутри, работая общими усилиями Запада, Кишинева и Бухареста для свержения нынешней приднестровской власти, и привести к рулю на переходный период марионеток перед полной ликвидацией Приднестровской государственности.

Так или иначе, но статус кандидата в члены ЕС – это возможный путь к включению Москвой Молдовы в список так называемых «недружественных стран». А это и нужно Западу – чтобы сжечь за Молдовой все мосты в отношениях с Москвой. Чтобы назад пути не было. Чтобы окружить границы России кольцом либо фронтов, либо враждебных Москве режимов.

Что ж, у каждого свой выбор. Поскольку ПМР от союза с Россией отказываться не собирается, на сто процентов Кишинев и Тирасполь продолжат идти своим путем. То есть в противоположные стороны.

Анатолий Дирун, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований, Тирасполь :

– Очевидно, что получение кандидатского статуса Молдовой – это результат геополитической конфронтации Запада с Российской Федераций.

В то же время нельзя отрицать, что европейский вектор развития Молдовы стал своеобразным консолидирующим звеном для политической системы республики. Несмотря на критику со стороны левых партий, ни одна политическая сила в Молдове не выступила прямо против дальнейшей политики европейской интеграции.

Вместе с тем, такой аванс со стороны Брюсселя поставил Молдову и ее политический класс перед непростым выбором.

Сегодня евроинтеграция фактически становится синонимом поддержки антироссийской политики. А преимущество Молдовы как раз в том и заключалось, чтобы находить возможность и избегать резких обострений с Москвой.

Однако в условиях военного времени как партии власти, так и оппозиции предстоит дать четкие ответы на ряд чувствительных для молдавского общества вопросов о том, останется ли Кишинев в составе СНГ, каковы шансы для сохранения нейтралитета республики, способно ли будет правительство найти общий язык с Газпромом и т.д.

С другой стороны, можно предположить, что Брюссель будет и дальше оказывать поддержку Молдове, в том числе в плане реализации инфраструктурных энергетических проектов.

При этом нужно помнить, что резкий крен в молдавской политике как в сторону Запада, так и Востока не находит поддержки у традиционного местного избирателя. Насколько эта аксиома верна, покажут уже местные выборы осенью 2023 года, если, конечно, власть, чей рейтинг стремительно падает, не решит провести их раньше под прикрытием Чрезвычайного положения в республике.