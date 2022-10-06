«Сжечь Украину»: Эксперт объяснил концепцию ограниченной ядерной войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США могут спровоцировать ядерный конфликт с Россией, но на территории третьих стран. Жертвами станут десятки миллионов жителей европейских стран, которых не жалко американцам.

Об этом в эфире ORT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Почему американцы раскручивают ядерную проблему именно здесь, на Украине? У американцев есть концепция ограниченной ядерной войны. Она существовала в советское время, потом о ней забыли, она опять сейчас всплыла. Суть этой концепции состоит в том, что они считают, можно вести ядерную войну, не затрагивая территорию России и США. Вот, третья страна, например, Украину не жалко, не жалко Польшу, не жалко Германию, какую-то другую страну Европы тоже не жалко – их можно сжечь в ядерном пекле, главное, чтобы своих не затронуть. И эта ядерная концепция у них сейчас работает по полной программе. То, что они сейчас предупреждают страны Европы, – это как раз и есть подготовка к такой маленькой ядерной войнушке. Жертвы от такой войнушки будут измеряться десятками миллионов», – заявил Сивков.