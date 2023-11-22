Сжигавший паспорт заукраинец вернулся в Россию и смеётся над полицией

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В аэропорту сразу после возвращения в Россию из-за границы был задержан полицией Эдуард Шарлот, называющий себя «певцом Шарлотом» блогер, который несколько месяцев назад выложил в Сеть запись, как сжигает паспорт РФ, протестуя из-за происходящего вокруг Украины.

«Певец ртом Шарлот, который летом показательно сжёг российский паспорт и попросился в Украину, вернулся в Питер и был задержан. Ранее он заявлял, что желает приехать в Киев для «поддержки людей выступлениями», и просил власти Украины помочь попасть ему в страну, а недавно анонсировал возвращение в Россию. Но в аэропорту Санкт-Петербурга встречали его не поклонники, а полицейские с наручниками. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соцсетях», – сообщил депутат Госдумы Артем Бичаев, ранее написавший заявление в СК с требованием привлечь Шарлота к ответственности.

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Правоохранители распространили видео допроса задержанного. Он объяснил, что сжигал паспорт, поскольку «был ошибочно помешан на ложной информации».

«Я больше так не буду», – сказал он, скривившись в улыбке.

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«Ну видно же, что человек врет! Еще и смеется над полицией», – комментирует ролик политолог Геворг Мирзаян.

«А я смею предположить, что на самом деле у него или у нее закончились деньги…Он, она, они осознали, что за пределами России им ничего не светит и, пользуясь добротой русского народа, он, она, они совершают свой идеологический разворот. Даю вам 100% – будь он украинцем, и если бы он сжёг украинский паспорт, то его бы грохнули на въезде», – считает вынужденный покинуть Киев после начала СВО музыкант Тарик Незалежко.

Обозреватель Стас Кимаев призывает СМИ не называть Шарлота «певцом».

«Зачем-то продолжают выдумывать образы и статусы для «героев» криминальной хроники. Так, у них полусумасшедшая провокаторша Скочиленко — «художница». Беглые нацпредатели — «оппозиционеры». Экстремисты-мигранты — «бойцы ММА». А какой-то блогер-идиот Шарлот, сжёгший свой паспорт, — «певец». Сотрудники СМИ, видимо, подзабыли про один из основных принципов журналистики. Про объективность», – указывает Кимаев.

Впрочем, как оказалось, сожжение паспорта – далеко не единственный проступок Шарлота. В Сети обнаружена запись, где «певец» глумливо коверкает гимн России.

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«Оказывается, это чучело еще и над гимном страны потешалось. Если не посадят на реальный срок, народ не поймет», – считает обозреватель Юрий Подоляка.

Политолог Сергей Марков считает, что возвращение Шарлота свидетельствует о тенденции среди бежавших за границу после начала СВО.

«Релоканты массово возвращаются в Россию. Огромные пробки в Москве тоже косвенный признак, что релоканты не за границей, – релоканты уже обратно в Москве», – указывает Марков.