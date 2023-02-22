Т-62 не хуже «Леопардов», и их у русских много – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 16:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У России не самая новейшая в мире техника, однако её много, и в умелых руках это грозное оружие, опасность которого нельзя преуменьшать.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России не самая новейшая в мире техника, однако её много, и в умелых...

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Эксперту напомнили его высказывание, что у России неограниченный ресурс, как человеческий, так и по вооружению.

«Ну, как неограниченный? Мы можем убить все 150 миллионов, и он закончится», – уточнил Чмут.

Однако он отметил, что русские закупают технику и боеприпасы у многих стран. Также есть ресурсы у Белоруссии.

«Они их получают при тех или иных условиях, они есть. У русских и свои запасы огромные, они что-то производят.

Очевидно, что это не новейшая техника, но те же Т-62, они выполняют свою работу. Они не хуже «Леопарда-1», которые мы сейчас будем получать. Это нормальная техника в нормальных руках, при умелом применении.

Да, это не лучшие в мире танки, и не с «Абрамсами» им бороться. Но в войне, которая идёт сейчас, это цель, которая может убивать наших людей.

Конечно, они исчерпываются, мы выбиваем кучу людей и техники, но при этом нет у них такого острого дефицита, как условно у нас», – добавил эксперт.

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