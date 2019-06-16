Т. нацистская П. нарекла Зеленского «тупой табуреткой»
Украинцы выбрали себе в президенты тупую и беспринципную «табуретку».
Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявила экс-заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалёкая, необразованная, вообще, как космонавт, табуретка. То есть, народ Украины выбрал президентом табуретку», – сказала выступающая.
Известность Казанжи на постсоветском пространстве принесло публично высказанное сожаление о том, что украинским нацистам в 2014 году в Донецке и Луганске не удалось сжечь сторонников Русской весны так же, как в одесском Доме профсоюзов.
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