16.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Т. нацистская П. нарекла Зеленского «тупой табуреткой»


Украинцы выбрали себе в президенты тупую и беспринципную «табуретку».

Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявила экс-заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я абсолютно ответственно заявляю, что президентом страны стала абсолютно тупая, беспринципная, недалёкая, необразованная, вообще, как космонавт, табуретка. То есть, народ Украины выбрал президентом табуретку», – сказала выступающая.

Известность Казанжи на постсоветском пространстве принесло публично высказанное сожаление о том, что украинским нацистам в 2014 году в Донецке и Луганске не удалось сжечь сторонников Русской весны так же, как в одесском Доме профсоюзов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть