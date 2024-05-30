Табачник: Освобождённым регионам нужна деукраинизация и рерусификация

Елена Острякова.  
30.05.2024 19:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мова, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Россия за последние 30 лет потерпела «тотальное поражение на гуманитарном фронте» с Украиной.

Об этом бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия за последние 30 лет потерпела «тотальное поражение на гуманитарном фронте» с Украиной. Об...

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«Я глубоко убежден, что будущее Украины возможно только при проведении, как это ни печально, ее деукраинизации или реруссификации тех земель, которые были насильственно гуманитарно отторгнуты», – сказал Табачник.

Он посетовал на то, что в бытность его министром западные фонды забирали тысячи молодых украинцев, а в российском Минобразования не удавалось выбить минимальные квоты на обучение в вузах.

«Возможна ли успешная интеграция населения новых регионов? Возможна, если экономически не поощрять, не заигрывать с украинизацией. Не пытаться, как Министерство Просвещения РФ, обязывать губернские правления, чтобы какая-то часть учеников обязательно выбрала обучение на «родном украинском языке» – и ломать их через колено. Если не кормить и не поддерживать эту искусственную украинизацию, она превратится через несколько десятилетий в абсолютно мирное этнографическое культурное направление», – заключил Табачник.

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