Табачник: Освобождённым регионам нужна деукраинизация и рерусификация

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия за последние 30 лет потерпела «тотальное поражение на гуманитарном фронте» с Украиной.

Об этом бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я глубоко убежден, что будущее Украины возможно только при проведении, как это ни печально, ее деукраинизации или реруссификации тех земель, которые были насильственно гуманитарно отторгнуты», – сказал Табачник.

Он посетовал на то, что в бытность его министром западные фонды забирали тысячи молодых украинцев, а в российском Минобразования не удавалось выбить минимальные квоты на обучение в вузах.

«Возможна ли успешная интеграция населения новых регионов? Возможна, если экономически не поощрять, не заигрывать с украинизацией. Не пытаться, как Министерство Просвещения РФ, обязывать губернские правления, чтобы какая-то часть учеников обязательно выбрала обучение на «родном украинском языке» – и ломать их через колено. Если не кормить и не поддерживать эту искусственную украинизацию, она превратится через несколько десятилетий в абсолютно мирное этнографическое культурное направление», – заключил Табачник.