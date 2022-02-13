Табах: Эстония ссорит Украину с Израилем

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Новости Украины

Эстония, предложившая поставлять израильское оружие на Украину, сильно подставила Иерусалим и поспособствовала вспышке антисемитизма в «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала «Независимые» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Эстония предложила оружие Украине, прекрасно понимая, что Израиль не может дать разрешение на передачу израильского оружия, которое было дано Эстонии, Украине. Взяли, и подставили Израиль таким образом. И сегодня многие украинцы говорят: «Так что же израильтяне не дают нам оружие, которое нам нужно, и запрещают Эстонии передать». Хотя по закону Израиль не может этого сделать», – сказал Табах.

Американец имел в виду информацию издания Breaking Defense со ссылкой на свой источник о том, что ещё декабре 2021 года Израиль предупредил страны Балтии об отказе, в случае если они захотят передать израильское оружие Украине.

Он подчеркнул, что ситуация стала причиной вспышки антисемитизма на Украине.

«Я думаю, что Израилю больше не надо поставлять оружие Эстонии, если они там делают. И это возрождает антисемитские чувства здесь, на Украине. История очень тяжёлая», – резюмировал эксперт.