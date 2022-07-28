Табах объяснил, почему ВСУ не в состоянии проводить контрнаступление

28.07.2022  10:51 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Чтобы закрыть воздушное пространство и получить возможность контрнаступления, Украине обязательно необходимо преимущество в небе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы закрыть воздушное пространство и получить возможность контрнаступления, Украине обязательно необходимо преимущество в небе....

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«Украина – огромная страна, ПВО очень сложная система. Явно вам нужна ПВО, как С-300 или что-то, что приравнивается к этому. Я знаю, пообещали американцы передать вам ПВО средней дальности, но прикрыть небо вам, как ни крути, нужна будет авиация. Авиация все равно будет нужна и для воздушной обороны, но и также для контрнаступления», – сказал Табах.

«Я никогда не был на такой войне, которая сейчас у вас. Никто на такой войне не был, это больше похоже на Вторую мировую войну, в такой войне мы можем только исходить из того, что мы учили в академиях или из опыта наших предков. Все равно превосходство в небе вам нужно иметь. То есть вам нужно иметь авиацию. Насколько быстро это будет создано, я не знаю», – заявил американец.

При этом он добавил, что даже при достаточном количестве американских РСЗО «Хаймарс» контрнаступать будет непросто.

«Есть разные сценарии, которые даже я на своем довольно низком уровне продумываю, советуюсь с другими. Хорошо бы иметь достаточно «Хаймарс», чтобы разбить все их тылы, создать таким образом окружение и надеяться на то, что показать им, что у вас всего много, вы готовы.

И если они не проявят жест доброй воли и не драпанут отсюда, то вы их просто уничтожите орудиями, и потом отчистите вашу территорию танками. Конечно же, это сложно, потому что они могут прятаться в городах, селах и так далее», – резюмировал Табах.

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