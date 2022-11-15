Табах: С Херсоном или без – американцы склоняют Зеленского к сдаче Украины

15.11.2022  18:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Херсон
Новости Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией, его снесут сами украинцы, однако и в случае отказа – его снесут вашингтонские власти.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией, его снесут сами украинцы,...

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«Блинкен, и не только, – говорят Зеленскому: будь готов к переговорам с Россией. Как до войны, как в начале войны, как и сейчас… напирают на то, мол, предавай Украину, сдавай её. Потому что садиться за стол переговоров с Россией на тех позициях, которые она занимает, это сдача Украины.

Или Зеленского снесёте вы, если он это сделает, или его снесёт байденовско-обамовская администрация, если он это не сделает. Я думаю, что частично есть опасность, что Салливан в Киев приезжал для этого. Это похоже на то, что Украина будет проливать кровь, платить великую цену за то, что Запад никак не включится.

Как раз, когда пугают, что, когда правые придут к власти, прекратится помощь Украине, ну в Италии пришли к власти правые, и сразу же Украине увеличилась военная помощь», – утверждает Табах.

Он подчеркнул, что с Херсоном или без, переговоры Киева с Москвой – это в любом случае сдача Украины.

«Конечно же, это прекрасно – что происходит в Херсоне, но я человек военный и всегда рассматриваю худший сценарий. Худший сценарий – это то, что, всё-таки, будут склонять Украину к сдаче, то есть к переговорам с Путиным. Будем надеяться, что что-то изменится или в России, или у нас, или Украина будет продолжать стоять», – рассуждал бывший натовский чиновник.

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