Табах: США отправляют на Украину бракованное оружие – дребедень

Новости Украины

Белый дом, который вдруг разволновался, что поставляемые Киеву вооружения могут попасть русским – это те же самые люди, которые не задумывались, побросали американское оружие на миллиарды долларов, когда бежали из Афганистана.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так!» высказался капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (в Белом доме – ред.) волнуются, что в руки врага может попасть какая-то наша техника. Какая? «Хаймарс» попадет к ним в руки? Или «Гарпун»? А то, что на 100 млрд в Афгане брошено оружия – это не волнует, да? Это – нормально? Там оно же ни в какие чужие руки не попадет, «Аль-Каида» же орудует. Там, если попадет это оружие в чужие руки… Двадцать лет – мы потратили много жизней, миллиарды долларов, чтобы изгнать оттуда «Аль-Каиду» и выгнать «Талибан». А «Аль-Каида» опять там и об этом они не волнуются. Это – чепуха. Тогда зачем воевать и делать оружие, если ты им не будешь пользоваться?» – говорил Табах.

Также он сообщил, что Киев зачастую оснащают списанным по причине производственного брака военным оборудованием.

«Прислали вам дроны-камикадзе – вы их запаковали и поставили обратно, потому что они не работают, падают вам на головы. Послали вам дребедень, но об этом никто не говорит. Да, они боятся, что Украина победит. Если бы у Украины было бы все то оружие, половина того, что в Афгане, вы бы давно эту нечисть выкинули бы отсюда. Центр тяжести бы сместился на Украину, Польшу – сюда бы шли инвестиции. Как с Израилем получилось бы. Страна бы процветала, ребята с фронтов пришли, коррупцию здесь бы изгнали – как в Америке это произошло после Второй мировой войны. Люди бы другие в Раде сидели», – сокрушался американский капитан.