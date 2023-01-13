Табах: Украину спас Джонсон. Байден тормозит

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От экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона не ожидали, что он займет столь откровенную антироссийскую позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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«Бориса Джонсона, помню, ругали, хочет развалить ЕС, он работает на Путина. Но когда началась война, он повел себя совершенно не так, как предсказывалось, благодаря ему Украина-то и устояла. Кому памятник ставить – так это Борису Джонсону», – сказал Табах.

По его словам, аналогичная ситуация произошла с президентом Франции Макроном.

«Его обвиняли, что он с Путиным, хочет сохранить ему лицо. А если вы посмотрите детально, то Франция дает очень много оружия Украине – то, что как раз другие не дают, включая США», – добавил бывший натовец.

Он отметил, что от Байдена ожидали, что тот будет активно помогать Украине.

«Но до сих пор он притормаживает. Зачем же он тогда подписал ленд-лиз? А него в принципе другого выхода не было. Закон все равно вошел бы в силу, так как более 75 процентов конгресса проголосовало за это, для этого подписи президента не нужно», – добавил Табах.

При этом он обратил внимание, что Байден до последнего оттягивал принятие закона о ленд-лизе.

«Мы не толкаем ленд-лиз, мы хотим, чтобы Украине дали оружие. Каким способом – нам безразлично», – резюмировал Табах.