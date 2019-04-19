Таблетка для памяти: украинцам напомнили, кто был главковерхом, когда горели Калиновка, Балаклея и Ичня

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сторонники Петра Порошенко надеются на “девичью память” избирателей, будто-бы забывших о том, что именно был верховным главнокомандующим в те годы, когда имели место шесть крупных пожаров на воинских складах ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов.

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“Ичня, Калиновка, Балаклея… Вы не забыли кто был главнокомандующим, клоуном и шоуменом, когда взлетали на воздух стратегические запасы боеприпасов, так необходимые на войне?.. Наверное, Апаршин (военный эксперт в представленной вчера обществу команде Зеленского – Ред) взрывал, а Коломойский с Зеленским поджигали… Эх, короткая же у народа память. На это и расчёт…”, – написал он в соцсети.