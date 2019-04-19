Выборы
//exit;
19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Таблетка для памяти: украинцам напомнили, кто был главковерхом, когда горели Калиновка, Балаклея и Ичня

Сторонники Петра Порошенко надеются на “девичью память” избирателей, будто-бы забывших о том, что именно был верховным главнокомандующим в те годы, когда имели место шесть крупных пожаров на воинских складах ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Ичня, Калиновка, Балаклея… Вы не забыли кто был главнокомандующим, клоуном и шоуменом, когда взлетали на воздух стратегические запасы боеприпасов, так необходимые на войне?.. Наверное, Апаршин (военный эксперт в представленной вчера обществу команде Зеленского – Ред) взрывал, а Коломойский с Зеленским поджигали… Эх, короткая же у народа память. На это и расчёт…”, – написал он в соцсети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть