«Табличку «Сарказм» надо показывать?» – Путин подсказал Зеленскому, как сохранить легитимность

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский должен решить вопрос с собственной легитимностью, которая закончится 20 мая, если он хочет подписать какие-либо документы с Россией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«По поводу легитимности – на этот вопрос должна ответить, прежде всего, политическая и правовая система самой Украины. Там в Конституции есть всякие варианты, это вопрос оценки. Ее должен дать, прежде всего, Конституционный суд. Для нас это, конечно, имеет значение, если дело дойдет до подписания каких-то документов. Конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия может и признать легитимность Зеленского после 20 мая.

«Путин очень мягко заявил о нелигитимности Зеленского после 20 мая. Он эту легитимность поставил в зависимость от решения Конституционного суда Украины. Теперь США прикажут Конституционному суду Украины признать Зеленского легитимным президентом. И тогда Россия признает тоже легитимность Зеленского», – написал Марков в своем тг-канале.

Иного мнения придерживается его коллега Максим Жаров. Он считает «легитимность» Зеленского «ещё одним рычагом в совместном пользовании Москвы и Пекина».

«Исходя из контекста сказанного сегодня Путиным, скорее всего, он передал Си Цзиньпину, что если США будут настаивать на «формуле мира» Зеленского, он с Зеленским ничего подписывать не будет», – пишет Жаров.

А украинский политолог Михаил Чаплыга полагает, что Зеленский давно бы уже заставил Конституционный суд извратить трактовку законов в свою пользу, но опасается обозлить конкурентов.

«Попытка это обойти взорвет политикум изнутри. Поэтому и не шли в Конституционный суд», – указал Чаплыга.

Радиоведущий Сергей Мардан уверен, что в итоге Россия с Зеленским никаких мирных соглашений не подпишет.

«Любая следующая украинская власть с лёгкостью может признать все документы, которые он подпишет, начиная с 20 мая, юридически ничтожными».

Социолог Сергей Задумов вообще настроен радикально.

«Слушайте, мазепы, вы реально озабочены вопросом легитимности Зеленского? Мол, Путин хочет подписать мир с легитимным президентом Украины? Табличку «Сарказм» вам надо показывать? Никто не знает, что будет завтра с этой вашей Украиной, и будет ли она вообще. И если раньше это говорилось в расчете на будущее, мол, через десятки лет не будет вашей Украины, то теперь счет пошел на годы», – уверен Задумов.