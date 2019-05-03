Главарь сепаратистов Косово отказался от уступок сербам и зовет на помощь США

03.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Эксперты и аналитики продолжают оценивать итоги завершившегося в Берлине саммита «Западные Балканы», одной из главных тем которого стал новый виток конфликта вокруг Косово – незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами при помощи США сербского края.

Несмотря на желание организаторов саммита – канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона – сблизить Белград и Приштину, чуда не произошло. Каждый остался при своем мнении: Сербия не признает независимости Косово, албанцы не отменяют пошлины на сербские товары, что ставит в условия блокады славянские анклавы на контролируемых сепаратистами территориях.

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“Президент” Косово Хашим Тачи заявил после саммита о разочаровании результатами. По его словам, введение стопроцентного налога на товары из Центральной Сербии было, якобы, обоснованным и законным решением косовских институтов. Как сообщает «Клан Косова», глава сепаратистов также заявил, что сербская продукция поступает в Косово другим, нелегальным путем.

«Президент Сербии Александр Вучич не слишком обеспокоен введением налогов, потому что сербские товары поступают в Косово из Черногории, Албании, Македонии, но, к сожалению, контрабандой», – сказал Тачи после окончания берлинского саммита.

Хашим Тачи

«Плата является правильным решением и должна оставаться в силе. Я поддерживал эту идею с самого начала. Я не призывал ни к приостановке пошлин, ни к отмене – это чистая ложь», – добавил Тачи.

Он добавил, что разочарован тем, что со стороны европейских лидеров на президента Сербии не было оказано никакого давления в отношении признания независимости края.

Косовские власти также категорически отвергли идею лидеров ЕС о гипотетическом обмене территориями с Сербией, подразумевавшим переход под контроль Белграда сербских анклавов и отторжения новых территорий от Южной Сербии с албанским большинством.

«Совсем нет. Почему мы должны это делать? Сербы на севере являются гражданами Косово со всеми правами… Мы не согласимся на обмен территории. Я не допущу такой торговли. Мы не хотим создавать еще одну Республику Сербскую в Косово. Это могло произойти, если бы мы предоставили особый статус северу», – заявил Тачи в интервью немецкому еженедельнику «Шпигель».

Он добавил, что Белград должен признать независимость Косово, а также «геноцид против албанцев».

На саммите в Берлине особое внимание обращалось на слова верхушки косовских сепаратистов о необходимости привлечения к переговорам США, поскольку, якобы, Европа «некомпетентна» в данном вопросе.

Об этом рассказала сербский премьер-министр Анна Брнабич. По ее словам, немецкий канцлер Ангела Меркель не оставила незамеченным проамериканское заявление Хашима Тачи.

Брнабич добавила, что Белград не согласен с этим утверждением, так как считает, что именно ЕС имеет интересы, возможности и силы влиять на продолжение диалога, призванного стабилизировать ситуацию вокруг региона, пишет Sputnik.

Премьер подчеркнула, что на переговорах в Берлине страны Запада не оказывали давление на сербскую сторону и, хотя компромисс не достигнут, он не исключен в будущем.

А вот глава сербского МИД Ивица Дачич настроен не настолько оптимистично. В интервью для телеканала Pink он сказал, что встреча в Берлине не представляет нового формата диалога между Белградом и Приштиной, поскольку этого диалога, по словам чиновника, вообще не существует, пока есть идея создания “Великой Албании”.

Ивица Дачич