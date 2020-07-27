Тачи похвастался американскими бронемашинами Humvee

27.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Так называемый «президент» Косово Хашим Тачи показал 42 броневика Humvee, которые прибыли из США для нужд будущей «косовской армии».

Об этом бывший полевой командир и военный преступник написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я провел содержательную встречу с командующим Силами безопасности Косово генерал-лейтенантом Рахманом Рамой, – написал Тачи на своей странице в социальной сети. – Со вчерашнего дня для нужд Косовской армии поступили 42 американских военных автомобиля «Хамви». Набор новых солдат также начнется в ближайшее время. Воля, независимое государство и армия дают нам идентичность и гордость за свободу и демократию!».

Напомним, что два года назад между американской компанией «AM General» (США) и «правительством» Косово было подписано соглашение об оснащении Косовских сил безопасности 51 броневиком Humvee.

Первая партия американских бронеавтомобилей поступила в Косово в конце 2018 года. Тогда же, в декабре 2018 года так называемая Ассамблея безопасности одобрила преобразование Косовских сил безопасности в полноценную армию.

Ожидается, что этот процесс растянется на десять лет и обойдется Приштине от 55 миллионов евро в год в первое время до 100 миллионов евро в год через шесть лет.

Напомним, что наличие подобных автомобилей у грузинской армии, не спасло ее от позорного поражения в 2008 году во время грузино-осетинского конфликта.