27.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, США
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Тачи похвастался американскими бронемашинами Humvee


Так называемый «президент» Косово Хашим Тачи показал 42 броневика Humvee, которые прибыли из США для нужд будущей «косовской армии».

Об этом бывший полевой командир и военный преступник написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я провел содержательную встречу с командующим Силами безопасности Косово генерал-лейтенантом Рахманом Рамой, – написал Тачи на своей странице в социальной сети. – Со вчерашнего дня для нужд Косовской армии поступили 42 американских военных автомобиля «Хамви». Набор новых солдат также начнется в ближайшее время. Воля, независимое государство и армия дают нам идентичность и гордость за свободу и демократию!».

Напомним, что два года назад между американской компанией «AM General» (США) и «правительством» Косово было подписано соглашение об оснащении Косовских сил безопасности 51 броневиком Humvee.

Первая партия американских бронеавтомобилей поступила в Косово в конце 2018 года. Тогда же, в декабре 2018 года так называемая Ассамблея безопасности одобрила преобразование Косовских сил безопасности в полноценную армию.

Ожидается, что этот процесс растянется на десять лет и обойдется Приштине от 55 миллионов евро в год в первое время до 100 миллионов евро в год через шесть лет.


Напомним, что наличие подобных автомобилей у грузинской армии, не спасло ее от позорного поражения в 2008 году во время грузино-осетинского конфликта.

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