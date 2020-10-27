28.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Косово, Политика
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Тачи пытается лишить Специальный суд по Косово полномочий судить боевиков


Главный прокурор Специального суда по Косово Джек Смит дал оценку попыткам «президента» Хашима Тачи внести поправки в «Конституцию», ограничивающие полномочия и время действия этого органа.

Смит считает, что подобные поправки неконституционные и нарушают международные обязательства Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Джек Смит, ведущий дела бывших полевых командиров «Армии освобождения Косово» (UCK), к которым относится и сам Хашим Тачи, убежден что инициатива «президента» является частью большой стратегии подрыва работоспособности Специального суда.

«Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы пересмотреть или изменить мандат Специального суда, – убежден прокурор. – Из публичных заявлений самого господина Тачи ясно, что основным намерением предлагаемых поправок является попытка положить конец или иным образом обесценить действия Специального Суда и прокуратуры, что противоречит международным обязательствам Косово.

Поправки Тачи неконституционны, поскольку Косово в 2014 году заключило международное соглашение о Специальном суде с ЕС, которое является обязательным для правительства Косово и имеет превосходство над законами Косово. Это соглашение предусматривает, что работа Суда будет продолжаться до тех пор, пока Евросовет не сообщит Косово о прекращении расследований, а также о любых действиях вытекающих из них».

Прокурор Смит назвал предложенные Тачи поправки «ненужными», поскольку «Конституция» Косово в ее нынешнем виде адекватно определяет сроки работы Специального суда по преступлениям UCК. И также отметил, что активные действия в это направлении «президент» начал после того, как полгода назад против него были выдвинуты обвинения в массовых преступлениях.


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