Тачи решил заманить Трампа в Косово бандитской побрекушкой

18.09.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи пригласил президента США Дональда Трампа посетить Косово, заявив, что Вашингтонское соглашение завершило многовековой конфликт «сербского и косовского народов».

При этом лидер косовских албанцев выразил желание наградить американского лидера «Орденом Свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От имени народа Косово для меня большая честь наградить президента Дональда Трампа «Орденом Свободы» в знак признательности за его личный вклад в свободу Косово, укрепление мира и примирение в регионе – нерасторжимая связь между Косово и США», – написал Тачи в своем твиттере.

Кроме того, в своем письме на имя Трампа Тачи указал, что «Косово привержено достижению соглашения, которое разрешит все вопросы и приведет к взаимному признанию Косово и Сербии», добавив, что Косово «благословлено тем, что оно пользуется непоколебимой поддержкой Соединенных Штатов».

«Президент Трамп, я приглашаю вас посетить Косово, чтобы вы могли лично встретиться с людьми, которые больше всего любят Америку, – написал Тачи уже на своей странице в фейсбук. – Граждане Косово будут бесконечно благодарны Соединенным Штатам Америки – нашему спасителю, который поддерживал нас в наши самые мрачные дни и продолжает поддерживать и по сей день. Уверяю вас, что Косово останется приверженным делу прочного мира и долгосрочного процветания на Западных Балканах».

Также, по имеющейся информации, верхушка косовских сепаратистов решила наградить своими медальками Государственного секретаря США по вопросам безопасности Роберт О’Брайена и посланника США по диалогу между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла.