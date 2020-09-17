17.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Тачи требует не допустить создания Содружества сербских муниципалитетов в Косово


Канцелярия «президента» Косово Хашима Тачи заявила, что обсуждая создание предусмотренного Брюссельскими соглашениями 2013 года Содружества сербских муниципалитетов косовское «правительство» угрожает «государственности» края.

Об этом сообщило агентство Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не давал им полномочий говорить от имени Косово на секретные темы в Брюсселе или где-либо еще, – сказано в пресс-релизе канцелярии. – Косово не может и никогда не допустит создания на своей территории политического образования, которое было бы репродукцией Республики Сербия на территории Косово».

Согласно документу, возвращение к теме Содружества сербских муниципалитетов в Брюсселе является «большой и очень опасной ошибкой правительства Косово».

Одновременно стало известно, что Тачи обратился к Ассамблее Косово с  призывом принять резолюцию, которая запрещает «премьер-министру» вести переговоры по внутренним делам государства за его пределами.  Что любопытно, согласно пресс-релизу канцелярии Тачи, аналогичное обращение было сделано им в адрес «премьер-министра» Авдуллы Хоти, но ответа он так и не получил.

В ответ пресс-секретарь «премьера» Джавит Бечири сказал агентству, что Косово вступило в процесс диалога с целью достижения взаимного признания.


«Мы вообще не комментируем инициативу президента. Диалог с Сербией основан на Конституции Республики Косово. Это означает, что независимость Косово неоспорима, территориальная целостность нерушима и не подлежит обсуждению, а также сохраняет внутреннюю конституционную организацию», – сказал Бечири.

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