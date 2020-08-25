Тачи  уверен, что «международные партнеры» Косово гарантируют его неподсудность

25.08.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи призвал краевой парламент продлить полномочия Специального суда по Косово, где он сам проходит в качестве обвиняемого.

По мнению лидера албанских сепаратистов структуры суда должны работать до решения Евросовета закрыть этот международный институт.

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«Политика не должна вмешиваться в судебную систему, а судебная система не должна вмешиваться в политику, – заявил, изображая из себя эталонного демократа, бывший бандит и полевой командир. – Таково было мое убеждение на каждом шагу поддержки создания международных судов и специальных комиссий за последние 20 лет».

При этом Тачи добавил, что считает Специальный суд, который международное сообщество назначило для судебного расследования войны, которую вела так называемая «Армия освобождения Косово» (UCK) несправедливым явлением. Он убежден, что «судьба Косово не должна быть в руках тех, кто не хотел свободы для страны». При этом он, как водится добавил лживый пропагандистский штамп о том, что преследование косовских боевиков судом, отвлекает внимание от более масштабных преступлений, которые якобы совершили против «граждан Косово» сербы.

«Каким бы не было тяжелым то время, но любые обвинения против UCK приводят к очернению всей героической борьбы, – считает лидер албанских сепаратистов. – Мы знаем, как несправедливо в течение этих двух десятилетий звучали обвинения и клевета на войну, которые были превращены в судебные дела, а затем – в грязные измышления об истории войны. Но свободное Косово было рождено не только великими муками войны, но и поддержкой международных партнеров.

Поэтому, каким бы мучительным и долгим ни казался путь к раскрытию преступления, у нас нет другого выхода, кроме пути правосудия. Мы не можем позволить, чтобы нашу судьбу решали международные актеры, которые были против нашей свободы. Мы должны дать дорогу справедливости, и политика не должна вмешиваться в правосудие», – заключил Тачи.

Напомним, что в июне «президент» Косово отменил визит в США, узнав, что Прокуратура Специального суда по Косово выдвинула против него обвинения. Теперь же он спокойно выступает за продление полномчий этого института, видимо, будучи полностью уверенным, что «международные партнеры» не дадут этому суду оправить за решетку никого, кроме нескольких рядовых боевиков-стрелочников.