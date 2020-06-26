Тачи в ярости: Европейской полицейской миссии не место в Косово!

26.06.2020, Белград, Алексей Топоров

После того, как сотрудники европейской полицейской миссии в Косово (EULEX) арестовали и увезли в Гаагу представителя верхушки «Армии освобождения Косово» (UCK), «президент» края, военный преступник Хашим Тачи потребовал ее вывода с косовской территории.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил сегодня на своей странице в фейсбуке сын бывшего члена Генерального штаба «Армии освобождения Косово» (UCK) Адема Зогьяни – Льиридон Зогьяни, сотрудники европейской полицейской миссии на Косово EULEX позвонили их семье и сообщили, что ее глава доставлен в Специальный суд по Косово в Гааге. При этом родственники Зогьяни перед не получали никаких уведомлений о готовящейся экстрадиции бывшего боевика.

Из одного из командиров боевиков Зогьяни с годами превратился в уважаемого политика.

«Сейчас самое время передать все компетенции EULEX местным службам, – моментально отреагировала на это событие специальным заявлением администрация «президента» Косово Хашима Тачи. – Косово больше не нуждается в EULEX, но примет любую помощь ЕС для укрепления правопорядка в том формате, как это происходит в других странах региона. EULEX больше не имеет мандата на пребывание в Косово».

Действительно, мандат EULEX истек 14 июня, до этого миссия работала в крае на протяжении 12 лет.

«Мы находимся в контакте с институтами Косово и гражданским обществом, чтобы принять решение о будущем миссии, пока не будет решено, необходимо ли продление мандата для Косово, – довольно размыто отметила косовскому агентству Koha пресс-служба миссии о причинах своего нахождения в крае вопреки просроченному мандату. – Важно, чтобы продолжались наша поддержка и помощь в области верховенства права. Верховенство права является краеугольным камнем участия ЕС в Косово и основным критерием его европейской перспективы».

Сотрудники EULEX в Косово.

Что интересно, с 2018 года, согласно мандату, EULEX должен выполнять больше консультативную, чем оперативную функцию, поэтому его роль в экстрадиции Зогьяни не до конца понятна. Напомним, что самому «президенту» Хашиму Тачи прокуратурой Специального суда выдвинуты обвинения в массовых похищениях, пытках и убийствах, поэтому у него есть повод для того, чтобы нервничать.