11.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, Средняя Азия
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Таджикистан спасётся от талибов только в составе РФ – депутат Думы

Укрепляющиеся после выхода США из Афганистана талибы будут создавать в соседнем Таджикистане местное подполье,...

Укрепляющиеся после выхода США из Афганистана талибы будут создавать в соседнем Таджикистане местное подполье, борьба с которым в компетенции не армии, а внутренних сил безопасности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы России Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технология талибов – это не лобовая атака, не лобовое наступление, как на фронте делается. Технология талибов – это формирование так называемого радикально-мусульманского подполья. То есть 90% их сил находятся не в лобовой атаке, которая тоже нужна, а в том, чтобы формировать из местного населения своих сторонников.

Это означает, что захват ими того же Таджикистана будет происходить на 90% через подполье, а дивизия наша с подпольем не справится. Это нужны полицейские силы и другая совершенно инфраструктура, которая возможна, если Таджикистан войдёт в состав единого государства. Тогда мы сможем перейти с оборонного уровня на уровень внутренней безопасности», – заявил Фёдоров.

«А зачем мы встречаемся в Москве с талибами?» – спросил модератор канала.



«Их смысл появления там – вторжение против России, а потянуть время и обмануть, пока они там сил наберутся, конечно, для этого им нужны переговоры. Поэтому я рассматриваю эти переговоры с их стороны – временный обман, с нашей стороны – попытка установить под будущее коммуникации, которые потом можно будет использовать для действий, когда война поднимется в полный рост», – ответил депутат.

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