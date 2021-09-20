Таджикистану советуют не будить афганское лихо

20.09.2021 14:20 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Несмотря на то, что движение Талибан взяло под свой контроль всю территорию Афганистана и сформировало правительство, остается еще много рисков появления новых конфликтов, в том числе навязанных извне. Существует также серьёзная угроза прямого участия некоторых бывших советских среднеазиатских республик, например, Таджикистана во внутренней междоусобной войне, способной распространить очаг нестабильности на всю Центральную Азию.

С момента крушения проамериканского марионеточного режима в Кабуле и позорного бегства войск НАТО, в Вашингтоне, Лондоне и Анкаре лелеяли надежду на возрождение «Северного альянса», рассчитывая противопоставить его побеждающему Талибану. Но помимо этих империалистических центров свою игру с таджикскими этническими группировками давно ведёт и Душанбе.

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Именно Таджикистан активно поддерживал Ахмада Масуда в его недавнем вооруженном конфликте с силами талибов в Панджшере, и на сегодняшний момент это единственная республика, которая не изъявила желание вступать в переговоры с новым афганским правительством, продолжая линию на конфронтацию с победившим исламским движением. А это, в свою очередь, может привести к негативным последствиям для всех стран региона и даже для России.

Дело в том, что как раз на таджикской стороне границы концентрируются силы бронетехники, вооружений, а также налажены каналы поставок боеприпасов отрядам Масуда. Кроме этого, десятки тысяч бывших военных, боевиков ЧВК и чиновников прежнего правительства нашли убежище именно в этой республике. Если Талибан вдруг решит занять более жесткую позицию по этому вопросу, то возможна война уже между двумя странами, в которую может быть втянута и Москва.

К такому выводу приходят и некоторые российские политологи, отмечая опасности хитрой игры Душанбе. Так, редактор издания Avia.pro прямо указывает на такую возможность:

«Россия является союзником Таджикистана, в том числе и по ОДКБ. Тем не менее, действия Душанбе могут вполне привести к конфликту с талибами, а это уже создаёт угрозу того, что Россия также окажется втянута в данный вооружённый конфликт, что лишь усугубит ситуацию».

А этого как раз и хотят добиться американцы, так как именно данный вариант закладывался при решении Белого дома о выводе контингента из Афганистана. Военные эксперты телеканала «Fox News», связанного с Республиканской партией, уже отмечали, что две недели назад ударная авиация армии Таджикистана якобы провела серию бомбардировок по колоннам войск талибов, проводивших операцию по взятию административных центров Панджшера.

По сути, Душанбе может сыграть роль «троянского коня», способного спровоцировать новый виток противостояния уже с участием других держав, тем более, что все члены ОДКБ заверили, что окажут немедленную поддержку таджикам, если на них будет совершена атака со стороны Афганистана. Но Эмомали Рахмон и его соратники должны понимать, что это будет уже не легкая увеселительная прогулка, как на границе с Киргизией в конце апреля прошлого года, а многолетняя кровопролитная война на истощение.

Помимо прочего, концентрация большого числа беженцев из числа военнослужащих рухнувшего режима, имеющих многолетний боевой опыт, также противоречит позиции России, Казахстана и других стран ЕАЭС о недопущении размещения таковых на территории Центральной Азии. Владимир Путин уже высказывал своё жесткое мнение по данному поводу, но похоже РТ может стать настоящим лагерем и перевалочной базой для сотен тысяч таких беженцев.

В чем же кроются корни такой авантюристической политики? Дело в том, что (в том числе под влиянием Тегерана) Душанбе собирается, опираясь на этнических таджиков, влиять на внутреннюю обстановку в Афганистане, провести своих людей в будущее коалиционное правительство или добиться автономии. Более того, Душанбе даже заявил об идее создания «Великого Таджикистана» с присоединением северных территорий соседней страны, где проживает 14 миллионов соплеменников.

Но это уже откровенная попытка расчленения страны в момент кризиса и неразберихи сродни аналогичному утопичному проекту Анкары по созданию «Южного Туркестана». Поэтому и прослеживается такая отчаянная до конца попытка со стороны Душанбе поддержать Ахмада Масуда и всё сопротивление в Панджшере. Собственно, и ранее в 90-е и в начале нулевых Таджикистан активно помогал «Северному Альянсу», считая его своим.

Но надо понять всем местным князькам, что в этой ситуации ни Россия и ни ОДКБ не будут таскать каштаны из огня только для того, чтобы потрафить их великодержавным планам. Тем более, уже очевидно всем, что «Северный Альянс» окончательно и безвозвратно рухнул, потеряв всякую поддержку местного узбекского и таджикского населения. А всё потому, что его вожди и полевые командиры были подкуплены американцами, став наркобаронами и беспредельными правителями. Именно поэтому жители на севере Афганистана поддержали Талибан в надежде завершить многолетний хаос оккупации, коррупции и произвола.

И все потуги по реанимации такого формирования обречены на провал и будут служить интересам как раз Запада, желающего слепить «внутреннюю оппозицию» в Афганистане для развертывания новой гражданской войны. Причем американскими спецслужбами на передний край выдвигаются боевики группировок ИГИЛ, Исламского движения Узбекистана, Исламского движения Восточного Туркестана, кавказских боевиков и прочих наймитов, привезенных из Сирии, Ирака и даже Ливии.

Такой возможный альянс явно хуже и однозначно враждебен России, Китаю, Ирану и республикам бывшей советской Средней Азии. И напротив, централизованный и единый режим, пусть и под властью Талибана, выступающий за территориальную целостность, выгоден и Пекину, и Москве, и Исламабаду в деле дальнейшего экономического развития региона и налаживания транспортных и энергетических маршрутов в рамках геополитической концепции «Один пояс и один путь».

Поймут это и в Иране, который сначала также противился установлению власти Талибана, справедливо опасаясь укрепления Пакистана в этой стране. В связи с этим и проводились переговоры министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана на заседании ШОС в Душанбе на прошлой неделе, чтобы прийти к общему консенсусу и выработать совместный план урегулирования ситуации в Афганистане.

И похоже, что договорились. Так, Имран Хан, премьер-министр Пакистана, 18 сентября в своем Твиттере написал:

«После встреч с лидерами стран-соседей Афганистана в Душанбе и особенно после долгой дискуссии с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном я уже инициировал диалог с Талибаном по вопросу создания инклюзивного правительства Афганистана с участием таджиков, хазарейцев и узбеков».

Вероятно, что Талибан в итоге под влиянием Исламабада согласится на расширение состава правительства с включением представителей этнических меньшинств. А на изменение позиции Душанбе, в свою очередь, повлияет Пекин, имеющий значительную долю в экономике и добывающей отрасли Таджикистана. Китаю необходим стабильный и надежный Ваханский коридор для осуществления своих транспортных и индустриальных проектов, а на их территории Поднебесной не нужен никакой новый «Северный Альянс».

Поэтому, скорее всего, Эмомали Рахмону придется вступить в переговоры с Кабулом после того, как ведущие державы мира де факто и де юре признают новое афганское правительство. А пока хочется посоветовать руководству РТ не плодить провокации и не собирать у себя побитых солдат удачи, обученных американцами. Как бы эти «беженцы» потом не устроили и там гражданскую войну или восстание правоверных.