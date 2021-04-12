Таежный визит Путина и Шойгу не дает покоя украинской дипломатии

12.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия вряд ли пойдет на полномасштабную войну с Украиной, ограничившись лишь локальными действиями. Но и это может иметь разрушительные итоги для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Чалый уверен, что в случае полномасштабной войны, Украина будет отправлять в Россию «гробы.

«Во-первых, мы не можем сейчас сказать, что будет дальше. Мы знаем, что Россия готовит в том числе, возможность военной операции. Но полномасштабная война? Я не думаю, что это реалистический сценарий. Хоть русские и считают, так заявляют, что это развалит Украину. Да это Россию развалит. Причем, последствия будут просто ужасными для них.

Наши гибнут воины, но давайте так скажем, русские же тоже гибнут, просто им ничего не рассказывают. Когда они узнают, сколько гробов пошло туда, тогда они будут к своему руководству совсем иначе относиться. Потому я говорю, что даже не хотел бы сейчас говорить о полномасштабной войне. Но локальное какое-то продвижение вглубь украинской территории, какие-то локальные действия – это возможно.

И этого будет достаточно для того, чтобы разрушить даже то, что есть сегодня. Потому очень опасная история… Проблема в том, что Россия – авторитарная страна, она может очень быстро действовать. Я думаю, что не просто так Путин в тайгу ездит с Шойгу, министром обороны», – заявил Чалый.