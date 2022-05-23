Тайные и малочисленные: В России и Армении прошли заукраинские акции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На территории Российской Федерации и ее союзников по ОДКБ прозападные силы продолжают устраивать акции в поддержку киевского режима.

Так, в Ереване у посольства РФ прошел митинг в поддержку неонацистов «Азова», на котором собралось порядка десяти участников, о чем сообщает поддерживающий либералов ресурс «Sota», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Собравшиеся поддержали боевиков, принявших решение сдаться в плен.

«Организаторы мероприятия считают, что завод стал «символом стойкости и героизма, но, чтобы быть стойким, нужно быть живым». После митинга его участники пришли к памятнику Тарасу Шевченко, где традиционно проводят публичные антивоенные акции», – говорится в сообщении.

Кроме того, неизвестные разбрасывают по Москве окровавленные игрушки, которые должны напомнить о детях, якобы погибших из-за спецоперации.

При этом российские правоохранители, по данным канала 112, установили личность мужчины, который поджег два военкомата и отдел полиции.

Им, считает следствие, оказался 29-летний Тимофей Мокий, который 25 апреля поджег КПП отдела полиции по району Косино-Ухтомский в российской столице, 15 мая – военкомат в поселке Пронск под Рязанью, а 18 мая военкомат в подмосковном Щелково.