Тайвань на Украине тренирует наёмников для войны с Китаем

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Новости Украины

Пекину стоило бы обратить внимание на воюющих за ВСУ на Украине тайваньских наёмников, поскольку очевидно, что пройдёт время, и их оружие развернётся против Китая.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о том, сколько стран втягивается в этот конфликт, сейчас пришло известие, что якобы погиб и наёмник из Тайваня. И если верить его соцсетям, то он не уходил из армии Тайваня. Это кадровый военный. Хотя, пишут, что он якобы ушёл то ли в отпуск, то ли ещё каким-то образом оказался на Украине. Но – мы же слышали неоднократно от различных тайваньских телеканалов, в СМИ, вот этих самых «волонтёров», которые оказались на украинском фронте, к чему они готовятся. И в этой связи – на заметку Китаю. Что делают представители Тайваня, этих сепаратистов, отколовшихся от Китая, там, на Украине? Они учатся воевать против Китая. Соответственно, и здесь есть заинтересованность по вовлечению Китая в этот конфликт. Считаю, что на это им стоит обратить особое внимание», – подчеркнул Корнилов.

Ранее СМИ со ссылкой на «МИД Тайваня» сообщали, что 25-летний тайваньский наемник Цзэн Шэнгуан был ранен в ЛНР и умер от потери крови.

«Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье погибшего всю необходимую помощь в это трудное время», – прокомментировали в ведомстве.