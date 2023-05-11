«Тайвань не ждёт»: США бросят Украину в ближайшее время – эксперт

Для США проект Украина заканчивается в 2024 году, поскольку уже в 2025 они должны переходить к следующему проекту – проекту Тайвань.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, экономический эксперт Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«С моей точки зрения, они рассматривают все эти события – и Украину, и Тайвань и целый ряд других – именно как проект. Соответственно, у проекта есть время жизни, есть таймлайн, план, который должен быть реализован, и после того, как время заканчивается, они его бросают. Как было в Афганистане с правительством, которое они сами назначили, сформировали. Им было наплевать, что будет с солдатами, которых они обучали, платили зарплаты. Они бросили там всякого вооружении почти на 86 миллиардов долларов, если не ошибаюсь. И приходит время следующий проект раскручивать, поэтому они предыдущие бросают, – подчеркнул он. – Аналогично будет с Украиной. У них таймлайн до 2024 года, потому что в общем нужно уже заниматься Тайванем, они будут иметь деньги на Тайване, то есть вот та элита, которая занята распилом денег, и собственно там до 70% денег которые выделяются на данный проект они распиливаются, и до Украины там не доходят вообще. И, соответственно, когда в общем время закончится, они бросят этот режим точно так же, как они бросили афганский. И это не первый случай».

Эксперт напомнил, что по такой же схеме, как сейчас, происходит на Украине, США пытались сменить политический строй в Иране, где главным лицом страны является духовный лидер, богослов аятолла.

«Аналогичная ситуация была, когда американцы воевали с режимом аятолл в Иране. Они накачали оружием и деньгами маленький Ирак, привели там к власти маленького диктатора Саддама Хусейна, дали ему, в том числе, компоненты химического оружия, в общем британские фирмы им продавали, накачали и направили, чтобы тот убился об Иран. Население Ирака, если не ошибаюсь, 7 миллионов человек, население Ирана – 40 с лишним миллионов. То есть – маленький, в разы меньший Ирак, заставили самоубиваться много лет об Иран, – указал Роджерс. – Значит, и здесь абсолютно аналогичная картина. Поставили марионеточный режим на Украине, накачали его оружием, деньгами, накачали его психологически и заставляют убиваться об Россию, которая в несколько раз больше, и по логике вот любых исторических процессов не может такая маленькая страна победить такую большую».