«Тайваньский вопрос касается не только Китая и США – заденет всех» – генерал Гурулев

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Неизвестно, каким образом будут развиваться события, поскольку вокруг России продолжают тлеть и периодически раздуваются Западом множество зон нестабильности и потенциальных конфликтов, где тайванский – лишь один из примеров.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одна из ведущих отметила, что даже после завершения частичной мобилизации, например, в Москве было много добровольцев, которые пришли в военкоматы.

«Их возьмут. Эту проблему решили, военкоматы знают. Андрей Картаполов, представитель комитета по обороне, этот вопрос проговорил. И даже те люди, которые не подходят под критерии частичной мобилизации, возраст превышает, но человек хочет защищать Родину, их всех возьмут. Мы же пока не знаем, как события будут разворачиваться. Давайте возьмем тайваньский вопрос. Кричат про Тайвань. Почему все кричат, что это дело Китая и США? Если китайцы зайдут на свою территорию для того, чтобы до конца к себе ее присоединить, потому что это их территория, и американцы начнут противодействия, куда начнутся удары? По базам США. А они где находятся? В Японии и в Южной Корее. Сразу две страны влетают. Как только Южная Корея влетает в это дело, Северная Корея туда же. Это от Владивостока сколько? Чихнуть. Нам достанется? Вот вам ответ на то, как может быть Это только один момент. А у нас еще есть проблемы в Арктике, в Закавказье, у нас есть довольно серьезные проблемы в Средней Азии. И везде-везде стараются, уже тлеет, наши заклятые «друзья» из-за океана, они везде стараются этот пожар поджечь до конца», – заявил Гурулев.