«Так будет и дальше»: ВСУ жалуются, что русские научилась освобождать без разрушений

Вадим Москаленко.  
08.02.2025 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия проигрывает войну на истощение.

Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия проигрывает войну на истощение. Об этом на канале «Alpha media» заявил боец...

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«Когда идет бой на истощение, побеждает тот, у кого сил осталось минимум, хотя бы ровно на один удар больше. Если противник будет иметь ресурсов на один месяц больше, чем у нас, на ведение боевых действий, он победит. Ну а если у кацапов стерлись и новые заезжают, то у нас все держится на героизме, на остаточных силах и на умении отдельных командиров. Вот тебе и перспективы продвижения. Когда это всё посыплется – вопрос», – сказал ВСУшник.

Он пожаловался, что Россия научилась освобождать города практически без сопутствующих разрушений.

«Как Новогродовка посыпалась? Она целая осталась практически. Город он небольшой, но обычно за такой город там идет рубка. Как за Часов Яр, что там за каждый пуст, даже кацапы об этом говорят, пишут, что рубилово идет просто за каждый разваленный дом. А вот в Новогродовке зашли, и та новосозданная бригада оттуда как бы перешла в наступление в обратном направлении от противника. И всё, вот город остался целый, практически, он занят противником.

Так может быть и дальше. Только в больших масштабах», – подытожил «Историк».

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