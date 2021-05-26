«Так будет и впредь» – Лукашенко о посадке в Минске самолета с экстремистом Протасевичем

26.05.2021, Москва, Елена Острякова

Сообщение о минировании ирландского самолета, который летел над территорией Белоруссии, поступил из Швейцарии.

Об этом сегодня, комментируя задержание блогера-экстремиста Романа Протасевича во время экстренной посадки в Минске, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы должны были поступить на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. Каждый день «минируют» то школы, то университет, то предприятие. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации. Особо отмечу: сигнал о минировании самолета тоже был получен из-за рубежа. Из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно», – сказал Лукашенко, выступая перед депутатами и гражданским активом страны.

Ранее руководство Минского аэропорта заявляло, что электронное письмо о минировании было подписано палестинским движением ХАМАС, однако позже данная организация опровергла свою причастность к инциденту с ирландским самолетом.

«ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена Белорусская АЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта? Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам.

Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей после того, как только недавно у нас погибли два военных летчика, уводя самолет от жилых домов. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – заявил Лукашенко.

«Вне зависимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка – но если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета», – добавил белорусский президент.