«Так было надо» – Парубий вновь оправдывается за кровь и убийства в Одессе

18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того, чтобы давать оценку действиям убийце Стерненко и тысячам других украинских боевиков и майданщиков, их нужно рассматривать не с юридической точки зрения, а с учетом обстоятельств, в которых совершались преступления.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший глава Верховной рады, а ныне депутат «Евросолидарности», нацист и майданщик Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня большое количество бойцов, которые воевали на фронте, волонтеров сидят за решеткой. И сидят за решеткой, по моему мнению, я не следователь, по надуманным обвинениям. Это конечно не мотивирует всех тех людей, которые пошли на фронт.

Мы в первые месяцы агрессии действовали настолько, насколько это было возможно, точно так же, как я во время Харьковских соглашений действовал. Мы действовали жёстко для того, чтобы остановить агрессию. Мы действовали жёстко и в Одессе, и в Херсоне, и в Николаеве для того, чтобы там освободить администрации», – заявил экс-спикер Рады.

Он допустил, что действия боевиков и майданщиков не отвечали букве закона, однако они руководствовались тем, что якобы в противном случае жертв было бы «не десятки, а в сотни, в тысячи раз больше».

«Поэтому, рассматривая тот период, не только с точной юридической точки зрения, а еще учитывая обстоятельства, в которых действовали и Стерненко, и тысячи других украинских добровольцев, которые защищали от российской агрессии, от Русской весны весь Южный Восток.

Но я уверен, ничего у власти Зеленского не получится. На майдане создавалась слишком мощная, слишком большая энергетическая сила, новое поколение. И все попытки напугать нас не будут иметь успеха. Нивелировать подвиг добровольцев, волонтеров не будет иметь никакого успеха», – уверял Парубий.